Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:06

Pegasus, belirli tarihlerde alınacak 2024 yılı tarihli biletlerde 9 Euro kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda olan bu kampanyanın hangi ülkelerde geçerli olduğu, hangi tarihlerde ve nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?



PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyadan yararlanmak için biletin 18-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satın alınması gerekiyor.

PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI İLE HANGİ TARİHLERE BİLET ALINABİLİR?

Satın alınacak olan biletin 31 Mart 2024 ile 26 Ekim 2024 tarihleri arasını kapsaması gerekiyor.



PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI SINIRLI SAYIDA MI?

Pegasus'un kampanyası kapsamında biletler yurt dışı uçuşlarında 250 bin, yurt içi uçuşlarında 35 bin ve Kıbrıs uçuşlarında 25 bin koltukta geçerli olacak.



PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İstanbul hatları:

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai (AE) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv-yafo - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen

Amman - İstanbul Sabiha Gökçen

Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen

Doha - İstanbul Sabiha Gökçen

Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen

Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

Karaçi - İstanbul Sabiha Gökçen

Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen

Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Ankara hatları:



Ankara - Amman - Ankara

Ankara - Berlin - Ankara

Ankara - Duesseldorf - Ankara

Ankara - Frankfurt - Ankara

Ankara - Hamburg - Ankara

Ankara - İmam Humeyni - Ankara

Ankara - Köln - Ankara

Ankara - Krakow - Ankara

Ankara - Londra (GB) - Ankara

Ankara - Madinah -

Ankara - Stockholm - Ankara

Ankara - Stuttgart - Ankara

Ankara - Tiflis - Ankara

Ankara - Varşova - Ankara

Ankara - Viyana - Ankara

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Antalya hatları:



Antalya - Aalborg - Antalya

Antalya - Amsterdam - Antalya

Antalya - Basel - Antalya

Antalya - Berlin - Antalya

Antalya - Beyrut - Antalya

Antalya - Billund - Antalya

Antalya - Bratislava - Antalya

Antalya - Bremen - Antalya

Antalya - Brüksel - Antalya

Antalya - Bükreş - Antalya

Antalya - Cenevre - Antalya

Antalya - Dresden - Antalya

Antalya - Duesseldorf - Antalya

Antalya - Erivan - Antalya

Antalya - Frankfurt - Antalya

Antalya - Goteborg - Antalya

Antalya - Hamburg - Antalya

Antalya - Hannover - Antalya

Antalya - Helsinki - Antalya

Antalya - Hurghada - Antalya

Antalya - Kishinev - Antalya

Antalya - Kopenhag - Antalya

Antalya - Köln - Antalya

Antalya - Leipzig - Antalya

Antalya - Londra (GB) - Antalya

Antalya - Münih - Antalya

Antalya - Münster / Osnabrück - Antalya

Antalya - Norrköping - Antalya

Antalya - Nürnberg - Antalya

Antalya - Paderborn / Lippstadt - Antalya

Antalya - Paris - Antalya

Antalya - Prag - Antalya

Antalya - Rotterdam - Antalya

Antalya - Sharm El Sheikh - Antalya

Antalya - Sofya - Antalya

Antalya - Stockholm - Antalya

Antalya - Stuttgart - Antalya

Antalya - Talin - Antalya

Antalya - Tel Aviv-yafo - Antalya

Antalya - Tiflis - Antalya

Antalya - Viyana - Antalya

Antalya - Zürih - Antalya

Amman - Antalya

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İzmir hatları:



İzmir - Bakü - İzmir

İzmir - Berlin - İzmir

İzmir - Duesseldorf - İzmir

İzmir - Frankfurt - İzmir

İzmir - Köln - İzmir

İzmir - Londra (GB) - İzmir

İzmir - Stuttgart - İzmir

İzmir - Tel Aviv-yafo - İzmir

İzmir - Üsküp - İzmir

İzmir - Viyana - İzmir

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu diğer hatlar:



Dalaman - Bakü - Dalaman

Dalaman - Londra (GB) - Dalaman

Dalaman - Manchester - Dalaman

Dalaman - Tel Aviv-yafo - Dalaman

Amman - Dalaman -

Beyrut - Dalaman -

Trabzon - Duesseldorf - Trabzon

Trabzon - Kuveyt - Trabzon

Trabzon - Tel Aviv-yafo - Trabzon

Amman - Trabzon -

Doha - Trabzon -

Dubai (AE) 00 - Trabzon -

Maskat - Trabzon -

Adana - Duesseldorf - Adana

Adana - Köln - Adana

Bodrum - Hannover - Bodrum

Bodrum - Köln - Bodrum

Bodrum - Tel Aviv-yafo - Bodrum

Kayseri - Amsterdam - Kayseri

Kayseri - Duesseldorf - Kayseri

Kayseri - Köln - Kayseri

Kayseri - Rotterdam - Kayseri

Kayseri - Stuttgart - Kayseri

Kayseri - Viyana - Kayseri

Konya - Amsterdam - Konya

Konya - Kopenhag - Konya

Elazığ - Köln - Elazığ

Gaziantep - Duesseldorf - Gaziantep

Kütahya - Duesseldorf - Kütahya

Kütahya - Köln – Kütahya