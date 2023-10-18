Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?
Pegasus yurt dışı biletleri için bir kampanya başlattı. Bunun üzerine aramalr hız kazandı. Yurttaşlar Pegasus yurt dışı 9 Euro kampanyasının hangi ülkelerde geçerli olduğunu, hangi tarihlerde alınabileceğini, sınırlı sayıda olup olmadığını merak ediyor. Peki, Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar..
Pegasus, belirli tarihlerde alınacak 2024 yılı tarihli biletlerde 9 Euro kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda olan bu kampanyanın hangi ülkelerde geçerli olduğu, hangi tarihlerde ve nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 9 Euro kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?
PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kampanyadan yararlanmak için biletin 18-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satın alınması gerekiyor.
PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI İLE HANGİ TARİHLERE BİLET ALINABİLİR?
Satın alınacak olan biletin 31 Mart 2024 ile 26 Ekim 2024 tarihleri arasını kapsaması gerekiyor.
PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI SINIRLI SAYIDA MI?
Pegasus'un kampanyası kapsamında biletler yurt dışı uçuşlarında 250 bin, yurt içi uçuşlarında 35 bin ve Kıbrıs uçuşlarında 25 bin koltukta geçerli olacak.
PEGASUS YURT DIŞINA 9 EURO KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İstanbul hatları:
İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai (AE) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv-yafo - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
Amman - İstanbul Sabiha Gökçen
Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen
Doha - İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen
Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
Karaçi - İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen
Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Ankara hatları:
Ankara - Amman - Ankara
Ankara - Berlin - Ankara
Ankara - Duesseldorf - Ankara
Ankara - Frankfurt - Ankara
Ankara - Hamburg - Ankara
Ankara - İmam Humeyni - Ankara
Ankara - Köln - Ankara
Ankara - Krakow - Ankara
Ankara - Londra (GB) - Ankara
Ankara - Madinah -
Ankara - Stockholm - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Tiflis - Ankara
Ankara - Varşova - Ankara
Ankara - Viyana - Ankara
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Antalya hatları:
Antalya - Aalborg - Antalya
Antalya - Amsterdam - Antalya
Antalya - Basel - Antalya
Antalya - Berlin - Antalya
Antalya - Beyrut - Antalya
Antalya - Billund - Antalya
Antalya - Bratislava - Antalya
Antalya - Bremen - Antalya
Antalya - Brüksel - Antalya
Antalya - Bükreş - Antalya
Antalya - Cenevre - Antalya
Antalya - Dresden - Antalya
Antalya - Duesseldorf - Antalya
Antalya - Erivan - Antalya
Antalya - Frankfurt - Antalya
Antalya - Goteborg - Antalya
Antalya - Hamburg - Antalya
Antalya - Hannover - Antalya
Antalya - Helsinki - Antalya
Antalya - Hurghada - Antalya
Antalya - Kishinev - Antalya
Antalya - Kopenhag - Antalya
Antalya - Köln - Antalya
Antalya - Leipzig - Antalya
Antalya - Londra (GB) - Antalya
Antalya - Münih - Antalya
Antalya - Münster / Osnabrück - Antalya
Antalya - Norrköping - Antalya
Antalya - Nürnberg - Antalya
Antalya - Paderborn / Lippstadt - Antalya
Antalya - Paris - Antalya
Antalya - Prag - Antalya
Antalya - Rotterdam - Antalya
Antalya - Sharm El Sheikh - Antalya
Antalya - Sofya - Antalya
Antalya - Stockholm - Antalya
Antalya - Stuttgart - Antalya
Antalya - Talin - Antalya
Antalya - Tel Aviv-yafo - Antalya
Antalya - Tiflis - Antalya
Antalya - Viyana - Antalya
Antalya - Zürih - Antalya
Amman - Antalya
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İzmir hatları:
İzmir - Bakü - İzmir
İzmir - Berlin - İzmir
İzmir - Duesseldorf - İzmir
İzmir - Frankfurt - İzmir
İzmir - Köln - İzmir
İzmir - Londra (GB) - İzmir
İzmir - Stuttgart - İzmir
İzmir - Tel Aviv-yafo - İzmir
İzmir - Üsküp - İzmir
İzmir - Viyana - İzmir
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu diğer hatlar:
Dalaman - Bakü - Dalaman
Dalaman - Londra (GB) - Dalaman
Dalaman - Manchester - Dalaman
Dalaman - Tel Aviv-yafo - Dalaman
Amman - Dalaman -
Beyrut - Dalaman -
Trabzon - Duesseldorf - Trabzon
Trabzon - Kuveyt - Trabzon
Trabzon - Tel Aviv-yafo - Trabzon
Amman - Trabzon -
Doha - Trabzon -
Dubai (AE) 00 - Trabzon -
Maskat - Trabzon -
Adana - Duesseldorf - Adana
Adana - Köln - Adana
Bodrum - Hannover - Bodrum
Bodrum - Köln - Bodrum
Bodrum - Tel Aviv-yafo - Bodrum
Kayseri - Amsterdam - Kayseri
Kayseri - Duesseldorf - Kayseri
Kayseri - Köln - Kayseri
Kayseri - Rotterdam - Kayseri
Kayseri - Stuttgart - Kayseri
Kayseri - Viyana - Kayseri
Konya - Amsterdam - Konya
Konya - Kopenhag - Konya
Elazığ - Köln - Elazığ
Gaziantep - Duesseldorf - Gaziantep
Kütahya - Duesseldorf - Kütahya
Kütahya - Köln – Kütahya
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