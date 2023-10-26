Peker'den aylar sonra ilk video paylaşımı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:55

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:15

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Daha önce paylaştığı videolarla Türkiye gündemini sarsan Sedat Peker, aylar sonra eşi Özge Peker'in yayınladığı bir video ile ortaya çıktı.

Özge Peker İnstagram hesabından çocukları ve eşini paylaştı. Videoda Peker'in, çocukları ile BAE'deki evinin bahçesinde yağmur altında eğlendiği görülüyor. Ayrıca Peker kendisine sesini yükselten kızına, "Babaya bağrılmaz" diyerek uyarıyor