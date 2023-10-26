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Peker'den aylar sonra ilk video paylaşımı

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ortaya çıktı. Sedat Peker'in sosyal medyada eşi Özge Peker'in paylaştığı videoda, BAE'deki evin bahçesinde yağmur altında eğlendiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:55
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Daha önce paylaştığı videolarla Türkiye gündemini sarsan Sedat Peker, aylar sonra eşi Özge Peker'in yayınladığı bir video ile ortaya çıktı.

Özge Peker İnstagram hesabından çocukları ve eşini paylaştı. Videoda Peker'in, çocukları ile BAE'deki evinin bahçesinde yağmur altında eğlendiği görülüyor. Ayrıca Peker kendisine sesini yükselten kızına, "Babaya bağrılmaz" diyerek uyarıyor


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