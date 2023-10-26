Peker'den aylar sonra ilk video paylaşımı
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ortaya çıktı. Sedat Peker'in sosyal medyada eşi Özge Peker'in paylaştığı videoda, BAE'deki evin bahçesinde yağmur altında eğlendiği görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.
Daha önce paylaştığı videolarla Türkiye gündemini sarsan Sedat Peker, aylar sonra eşi Özge Peker'in yayınladığı bir video ile ortaya çıktı.
Özge Peker İnstagram hesabından çocukları ve eşini paylaştı. Videoda Peker'in, çocukları ile BAE'deki evinin bahçesinde yağmur altında eğlendiği görülüyor. Ayrıca Peker kendisine sesini yükselten kızına, "Babaya bağrılmaz" diyerek uyarıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!