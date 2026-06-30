Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki kazada ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Hilal'in acı haberini Aksaray Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal’in eşinin 8 aylık hamile olduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan, Aksaray nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askerî aracın kaza yapması sonucu yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçiğimiz, ileri tetkik ve tedavisi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Ankara'da tedavisi devam eden kahraman Uzman Çavuşumuz Abdurrahman Hilal, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimizin cenazesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Aksaray Ulu Camii'nde düzenlenecek resmî cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliği'nde ebediyete uğurlanacaktır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."