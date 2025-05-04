Valilik acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!
Irak’ın kuzeyinde görev yapan İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen, mayın patlamasında ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özen, şehit oldu.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünden olan Uzman Çavuş Önder Özen, görev yaptığı Irak’ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu ağır yaralandı.
Hakkari Derecik Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Özen, ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Afyonkarahisar Valiliği, yayımladığı mesajla şehide Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti. Şehit için düzenlenecek törenin ayrıntılarının daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
Etiketler: #Pençe-Kilit Harekatı #Şehit
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