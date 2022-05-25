Türkiye şehitlerini gözyaşlarıyla uğurladı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:56

Pençe Kilit Operasyonu'ndaki çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Tören şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Ardından şehitlerin naaşları helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşındı ve dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkâri'den havalandı.

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

"KALK KUZUM, BEN GELDİM"

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'li teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'den ilçeye uğurlanan şehit Kapılay'ın naaşı, Modern Evler Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Nihal Atakaş Camisi avlusuna götürüldü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi.

Törende, şehidin babası Erkan ile annesi Sevinç Kapılay, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum, sarıl ben geldim" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri ve mülki erkan ile yurttaşlar katıldı.

ŞEHİT ASKER TEKEDERELİ, MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Celal Tekedereli için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene; şehidin babası Cevat, annesi Aynur Tekedereli ve kardeşlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin yakınları, törende güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla taşınan Celal Tekedereli'nin cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

TEĞMEN GÜLER'İN CENAZESİ MEMLEKETİ ANTALYA'DA

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün öğle saatlerinde askeri uçakla Antalya'ya getirildi.

Havalimanından düzenlenen törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Berrin Güler ile kız kardeşi Merve Güler'e başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi, ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN CANKAYA'NIN CENAZESİ, KÜTAHYA'YA GÖNDERİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, İzmir'deki ailesinin evinde helallik alınmasının ardından memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan yakınları tarafından alınan Cankaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bornova ilçesindeki ailesinin evine getirildi.

Şehidin annesi Nazire, babası Niyazi ve kardeşi Oğuzhan Cankaya ile nişanlısı Esra Doğru, cenaze arabasındaki Hüseyin Cankaya'nın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, aileye başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından alkış ve tekbir sesleri arasında defnedileceği memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DOĞAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın cenazesi, bu sabah Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin cenazesi ailesinin evine götürülerek helallik alındı, daha sonra Berçinçatak Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ve siyasiler katıldı.

Törende şehidin annesi Şerife, babası Eyüp Doğan ve nişanlısı Dilara Erensayım ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berçinçatak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Doğan'ın 3 ay önce nişanlandığı ve seneye evlenmeyi planladığı belirtildi