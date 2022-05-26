Son Dakika: MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesine açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Meral şehit oldu.

DHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:42
Son Dakika: MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur"


Milli Savunma Bakanlığı MSB Şehit

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