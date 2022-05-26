Son Dakika: MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesine açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Meral şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur"
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