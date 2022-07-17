Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu
Erzurum’un Oltu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düştü.
Irak’ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.
Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camisi'nde ikindi namazında kılanacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.
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