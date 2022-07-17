Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu

Erzurum’un Oltu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düştü.

İHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 13:56
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu
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Irak’ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu. 

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camisi'nde ikindi namazında kılanacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. 


Şehit Pençe-Kilit ırak
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