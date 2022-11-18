Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Sinan İnak, son yolculuğuna uğurlandı

18 Kasım 2022 Cuma, 16:38

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, ilk olarak Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Gümüş köyündeki babaevine getirildi.

EN ZOR GÖREV

Şehidin cenazesini, anne Hüsne, baba Ökkeş, eşi Emine İnak, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehit İnak için Gümüş Köyü Merkez Cami önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile askeri erkan, şehidin yakınları ve yurttaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Törende Vali Erdinç Yılmaz, güçlükle ayakta duran baba Ökkeş İnak'ın koluna girdi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sinan İnak'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.