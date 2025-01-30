Pendik Marina'daki yakıt istasyonunda korkutan yangın!
Pendik Marina'da teknelere yakıt temin eden istasyonda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bir tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da Pendik Marina'da saat 12.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, teknelere yakıt temin eden istasyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek istasyonun bir kısmına ve iskeleye demirli bir tekneye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan istasyonu söndürmek için çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI!
Köpüklü suyla yangına müdahale eden ekipler, alevlerin istasyon yanında bulunan yakıt tankerine ve başka teknelere sıçramaması için çaba sarf etti. Sahil Güvenlik ekipleri de kıyıda hazır olarak bekletildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri marinanın etrafına şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yakıt tankerinde ve teknede hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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