Şampiyonlar Ligi maçına silahlı saldırı engeli
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile St. Pölten takımları arasındaki grup maçı, Çekya'nın başkenti Prag'da bugün düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ertelendi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ın, Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edeceği ve bugün TSİ 23.00'te başlaması planlanan karşılaşmanın, kulüplere danışılarak ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.
Çekya halkına baş sağlığı dilenen açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.
Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde silahlı bir kişinin saldırısı sonucunda, en az 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
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