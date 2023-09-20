Pendik'te dehşet anları... Gürültüden rahatsız oldu: Çocukları bıçakla kovaladı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 08:59

Güncelleme: 20.09.2023 - 09:01

Kavakpınar Mahallesi'nde, geçen gün öğlen saatlerinde edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir kadın çocukların top oynamasından rahatsız oldu.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı.

Eli bıçaklı kadın uyaranlara ise, “Kafam şişti sanane” diye tepki gösterdi.