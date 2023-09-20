Pendik'te dehşet anları... Gürültüden rahatsız oldu: Çocukları bıçakla kovaladı
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bir kadın çocukların oyun oynamasından rahatsız olarak olarak, çocukları taş ve bıçakla kovaladı. Mahalle sakinleri kadına tepki gösterirken, eli bıçaklı kadın, “Kafam şişti sana ne” demesi dikkat çekti.
Kavakpınar Mahallesi'nde, geçen gün öğlen saatlerinde edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir kadın çocukların top oynamasından rahatsız oldu.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı.
Eli bıçaklı kadın uyaranlara ise, “Kafam şişti sanane” diye tepki gösterdi.
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