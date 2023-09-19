Tartıştığı eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:04
Tartıştığı eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü
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Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi Besihaneler civarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sık sık tartışma yaşandığı belirtilen S.K. ile kocası Ahmet Kalkan (40) arasında yine tartışma çıktı. 

Gece saatlerinde eline bıçağı alan 3 çocuk annesi S.K., çocukları yan odada uyuduğu sırada eşi Ahmet Kalkan’ı uyurken boğazından bıçakladı. S.K. daha sonra polisi arayarak kocasını bıçakladığını söyleyerek eve polis çağırdı. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kalkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. K

alkan’ın cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı S.K. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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