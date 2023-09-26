Pendik'te halıya sarılı halde bulunan ceset ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M. ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişi daha gözaltına alındı. Abdulborıy M. polise verdiği ifadede, işlediği cinayeti anlattı.
İstanbul Pendik'te 24 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde, iddiaya göre; sokağa gelen bir araçtan halıya sarılı bir ceset, yolun ortasına bırakıldı.
Cesedin bırakıldığını gören yurttaşlardan biri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde cesedi bırakan kamyonet Esenler'de bir adreste bulundu.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalarını devam ettiren ekipleri, öldürülen Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M.'yi ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Öldürülen Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Süreli tehdit ve rahatsz ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından halıya sardım. Ardından akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık" dediği öne sürüldü.
Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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