Pendik’te İETT otobüsü araca çarptı: 1 yaralı

İstanbul Pendik’te seyir halindeki İETT otobüsünün bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 20:43
Pendik’te İETT otobüsü araca çarptı: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Aydın Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yola çıkmak isteyen Barış U.’nun kullandığı 34 AC 7636 plakalı araca çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Barış U. hafif yaralandı. Çevredeki yurttaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Pendik iett otobüs otobüs kazası

İlgili Haberler

Çanakkale’de içinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı

Çanakkale’de içinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı
Ambulansa arkadan çarpan otobüs devrildi: 2 yaralı

Ambulansa arkadan çarpan otobüs devrildi: 2 yaralı
Yer Sultangazi... Arıza yapan otobüs geri geri kaydı: Şoför aracın altında kaldı!

Yer Sultangazi... Arıza yapan otobüs geri geri kaydı: Şoför aracın altında kaldı!

En Çok Okunan Haberler