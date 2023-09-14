Pendik'te kimyasal alarmı: Yol trafiğe kapatıldı!

İstanbul Pendik'te refüje bırakılan bidondan akan maddenin kimyasal olduğunun öne sürülmesi üzerine yol trafiğe kapatıldı, olay yerine ekipler sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:20
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Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki caddede refüje bir araçtan bırakılan bidondan akan sıvının kimyasal madde olduğu öne sürüldü.

Bunun üzerine polis yolda önlem aldı.

Çevredekiler uzaklaştırılırken itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. 
 


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Pendik kimyasal madde

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