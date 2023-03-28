Pendik’teki otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:16

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:49

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü ruhsatsız bir otelin bodrum katında bulunan elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı çıkan yangın ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

T.Ü., İ.D. ve F.Y.'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, şirket ortağı Cihan Ş. ile diğer şüpheliler Hatip Ş., Murat Ş., Serkan Ş., Yakup T. ve Ayşe A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi.

"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM" SAVUNMASI

Şirket ortağı Cihan Ş. ifadesinde, “Yangınla ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat’a devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenemedim. Yangın anında olay yerinde değildim. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Murat Ş. ise, “O gece sorumlu olarak Ayşe A. otelde bulunuyordu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmal ya da kusurumun olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Pazartesi ve Cuma günleri karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.