Pendik’te korkunç olay: İşçinin eli koptu!
İstanbul Pendik’te kalıp imalatı yapan bir işyerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olay dün gece 01.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan bir kalıp imalatı üzerine çalışan bir işyerinde meydana geldi.
İddiaya göre işyerindeki baskı makinesinde bir işçinin eli sıkıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kadın işçinin eli sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Eli kopan kadın ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
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