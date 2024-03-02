Pendik’te yeni doğmuş bir bebek bulundu

İstanbul Pendik’te bir evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlama sesiyle fark edilen bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:19
Pendik’te yeni doğmuş bir bebek bulundu
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Olay, 1 Mart tarihinde Pendik ilçesinde saat 04.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde Bayram Çakır isimli yurttaş, evinin bahçesinde ağlama sesi duydu. Sesin nereden geldiğini kontrol etmek için dışarıya çıkan Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan şahsın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Nermin Çakır, "Üst komşu seslendi aşağı indim. Çocuğu aldım sardım eşimle beraber, sonra üst komşu da geldi polisi çağırdık. Onlar geldi çocuk çıplak daha yeni doğmuş ve sağ, eşimle beraber polisi aradık. Sabahtan beri de karakolda önce polis geldi sonra ambulans geldi hastaneye götürdüler" dedi.

Olayla ilgili konuşan Refika Bolat, "Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama yüzükoyun bırakmışlar bilmiyoruz ambulans götürmüş bebeği. kimin bıraktığını bilmiyoruz. Şu an polisler inceleme yapıyorlar Topraklı bölgeye bırakmışlar" dedi.


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