Pendik’te motokuryeden servis sürücüsüne ’Polat Alemdar’ tepkisi
İstanbul Pendik’te cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay yerinde bulunan ve motokuryeye tepki gösteren servis minibüsü şoförü ile motokurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motokurye tartıştığı sürücüye ’Polat Alemdar olmuşsunuz’ diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Pendik’te Kaynarca Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye, servis minibüsünü sollayarak ilerlemeye çalıştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu.
"POLAT ALEMDAR OLMUŞSUNUZ"
Yaşanan olay sonrası duruma tepki gösteren servis şoförü ile motokurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motokurye tartıştığı servis şoförüne ’Polat Alemdar olmuşsunuz’ diyerek tepki gösterdi.
Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sözlü tartışma çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son buldu.
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