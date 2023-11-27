Kırklareli’nde motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:15

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:17

Kırklareli Valiliği tarafından dün olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirilerek yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada kurallara rivayet eden Kırklareli halkına teşekkür edildi.