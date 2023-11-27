Kırklareli’nde motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Kırklareli'nde olumsuz hava şartları sebebiyle valilik tarafından getirilen motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokurye yasağı kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:15
Kırklareli’nde motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı
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Kırklareli Valiliği tarafından dün olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirilerek yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada kurallara rivayet eden Kırklareli halkına teşekkür edildi.


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