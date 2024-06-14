Pendik’te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor

Pendik’te bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:56
Pendik’te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor
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Olay, Pendik’te Sanayi Mahallesi Orhanlı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği’nde görevli E. A. isimli polis memuru henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı memura ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırdı.

2 çocuk babası polis memurunun hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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