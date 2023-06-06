Pendik’te polise mukavemet: Polisi kafasına taşla vurarak yaraladı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:37

Pendik’te Dumlupınar Mahallesi İznik sokak üzerinde önceki gün saat 15.50 sıralarında; Rıdvan A. (33) isimli kişi kuşları yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutarak işkencelerde bulundu. Olaya tanık olan ve tepki gösteren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KAFASININ ARKASINA TAŞLA VURDU

Polisin şahısla iletişim kurduğu esnada Rıdvan A., T.C. isimli polis memuruna hakaret etti, tekme ile vurdu. Gerginlik yaşandığı esnada olay yerine köpeğiyle gelen Nejdet G.(25) ise polis memuru T.C.’yi taşla kafasının arkasına vurarak yaraladı.

Polise mukavemet eden ve saldıran iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Polislerin yaptığı çalışmalarda, Nejdet G. isimli şüpheli kısa süre içersinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memuru T.C. hastanede tedaviye alınırken, firari Rıdvan A.’yı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan kafasından yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, Rıdvan A.’nın 9 adet, Nejdet G.’nin ise 13 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.