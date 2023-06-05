Yabancı uyrukluları hedef aldı: Kendisini polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırdı

Yabancı uyruklu kişilere “kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını, terör eylemlerine karıştığını” söyleyerek kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını alarak dolandıran şahıs tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:21
Yabancı uyrukluları hedef aldı: Kendisini polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırdı
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Antalya’da alınan bilgiye göre; M.A.B. isimli şahıs, yabancı uyruklu S.S ve B.S isimli müştekilere kimlik bilgilerinin “terör örgütünce kullanıldığını, terör eylemlerine karıştığını" söyleyerek baskı altına alarak yönlendirdi. 

Daha sonra ise şahısların evlerinde bulunan yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını kendisini polis olarak tanıtıp elden teslim aldı. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri M.A.B.’yi yakaladı.

Elde edilen 24 bin dolara el konuldu. M.A.B. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


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