Mehmet Metiner'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: 'Yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz'

13 Kasım 2022 Pazar, 10:12

CHP'nin başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği çağrısı siyaset gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin "terör örgütünün siyasi uzantısı" olarak nitelendirdiği HDP'yi ziyaret etmesi ise yankı uyandırmış, bazı AKP'li isimler bu duruma karşı çıkmıştı.

Cumhur İttifakı'nda "HDP ziyareti çatlağı" kamuoyunun gündeminden düşmüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki açıklamasında, HDP için sık sık "PKK'nin uzantısı", "fitne yuvası" ifadelerini kullanırken söz konusu görüşmeyi, "Son derece doğal ve doğru bir adım" olarak niteledi.

BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR

Bahçeli'yi kızdıracak yeni bir açıklama ise eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ankara’da Demokrasi ve Birlik Derneği ile Birlik ve Demokrasi Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri “Kürtler Ne İstiyor?” konulu çalıştayın ardından Metiner, K24’ün sorularını yanıtladı.

Metiner çözüm süreciyle ilgili, "Eski Türkiye’de geçmişte yapıldığına benzer bir çözüm sürecine karşıyız, ama silahların bıraktırılması ve Kürtlerin birtakım haklı taleplerinin karşılanması anlamında da yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz" dedi.

"HERKES BİRBİRİNİN EŞİTİDİR, KARDEŞİDİR"

Yeni anayasa sürecine de değinen Metiner, şunları vurguladı: “Tabii ki getirilebilir. Kürt’ün Türk’ten daha değersiz olduğunu kim söyleyebilir? Bir yanda demokratik vatandaşlık bir yanda din kardeşliği diyeceksiniz, ama Kürtleri ikinci sınıf vatandaş gibi göreceksiniz. Türklere tanıdığınız hakların neredeyse hiçbirini Kürtlere tanımayacaksınız, bu kabul edilebilir bir şey mi? Ne din bunu kabul eder ne insanlık bunu kabul eder ne de demokrasi anlayışı… Zaten AK Parti iktidarının, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin anlamı burada. Erdoğan liderliğinin bize söylediği şey şudur: Türkiye hepimizin devletidir, bu vatan hepimizin vatanıdır.”

Metiner, “Dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkes birbirinin eşitidir, kardeşidir. Kim hangi hakka sahipse diğeri de aynı hakka sahip olmak zorundadır. Kürtlerin birlikteliğini sürdürmek istiyorsak, bunu eşit değerler üzerinden sürdürmek zorundayız. Sadece AK Partimiz değil, Milliyetçi Hareket Partimiz de dahil olmak üzere -Sayın Bahçeli de dahil- hiçbir partimizin Türklerle Kürtleri eşitleyecek böyle bir anayasa teklifine karşı çıkacak kanaatinde değilim” diye konuştu.

"GEÇMİŞTEKİNE BENZER BİR SÜRECE KARŞIYIZ"

Öte yandan AKP heyetinin Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ziyaret etmesini ve çözüm süreci konusuna ilişkin bir soruya yanıt veren Metiner, şunları ifade etti:

“Biz HDP’yi Kürtler adına konuşacak bir taraf olarak görmüyoruz, taraflardan biri olabilir ama Kürtler adına, Kürtlerin geleceği konusunda kendisiyle görüşülecek bir parti olarak görmüyoruz. HDP, PKK’nın partisidir. PKK’ya silah bıraktırma sürecinde, -geçmişte olduğu gibi- münhasıran bu konularda muhatap alınabilir. Ama Kürtlerin geleceği, hak ve özgürlükleri konusunda HDP’nin muhatap alınması hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Böyle bir çözüm süreci anlayışını da kabul etmeyiz. Eski Türkiye’de geçmişte yapıldığına benzer bir çözüm sürecine karşıyız, ama silahların bıraktırılması ve Kürtlerin bir takım haklı taleplerinin karşılanması anlamında da yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz.”