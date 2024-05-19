Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 07:40

Güncelleme: 19.05.2024 - 07:40

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhanlı Caddesi'nde seyir halinde olan Sabri Acar yönetimindeki 34 TDY 06 plakalı taksi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin birleştiği noktada Bilal Eren Uluğ'un kontrolündeki 34 GNU 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçların, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.