Pendik'te trafikte yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası
İstanbul Pendik’te iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurtköy–Pendik Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde önceki gün akşam saatlerinde, araçlarıyla trafikte seyreden iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
DİĞER SÜRÜCÜLER ZOR AYIRDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler, yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı.
O anlar başka bir sürçünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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