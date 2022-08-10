Pendik'te trafikte yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası

İstanbul Pendik’te iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:38
Pendik'te trafikte yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası
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Kurtköy–Pendik Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde önceki gün akşam saatlerinde, araçlarıyla trafikte seyreden iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

DİĞER SÜRÜCÜLER ZOR AYIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler, yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı.

O anlar başka bir sürçünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Pendik Trafik kavga

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