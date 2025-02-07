Pendik'te Türk bayrağını yakmıştı: Tutuklanan şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:02

Güncelleme: 07.02.2025 - 14:02

Olay 30 Ocak Çarşamba günü saat 06.31 sıralarında Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İş yeri sahibi Emre G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü. Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Aykut Nurbel’in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti.

Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarla Soruşturma Burosu’nca konuyla ilgili iddianame hazırlandı. Şüpheli Aykut Nurbel'in savunmasına da yer verilen iddianamede, Nurbel'in "Türk bayrağını yakmadığını, görüntülerdeki şahıs kendisine benzetilmiş ise de olayla ilgisinin olmadığını" belirttiği ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan idianamede dosyada bulunan CD izleme tutanağıyla, görgü ve tespit tutanağı, şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında kullandığı güzergahı gösteren kroki tutanaklarının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı kaydedildi. Şüphelinin 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.