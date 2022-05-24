Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
İstanbul Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı. Yapılan aramada çokça uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Tuzla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı.
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir adresin "zula evi" olarak kullanıldığını belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda O.İ. ve A.H'yi gözaltına aldı.
BİRÇOK KİMYASAL MADDE VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada 332 gram bonzai, 2,24 gram eroin, 1,88 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 lira, 16 fişek ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.İ. tutuklandı, A.H. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Video Haberler
- Maç bitti, kavga başladı
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 yaralı
- Otomobilden açılan ateşte hayatını kaybetti
- Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!