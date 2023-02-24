Pendik’te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
İstanbul Pendik’te inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. Çöken yolun etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 2 binayı boşaltıldı.
Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak’ta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK DURDURULDU
Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekiplerin çökmenin meydana geldiği bölgede incelemeleri devam ediyor.
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