Pendik’te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

İstanbul Pendik’te inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. Çöken yolun etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 2 binayı boşaltıldı.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:03
Pendik’te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
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Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak’ta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDURULDU

Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. 

Ekiplerin çökmenin meydana geldiği bölgede incelemeleri devam ediyor.


Pendik Tahliye İstanbul

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