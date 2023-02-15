Son dakika... İstanbul Pendik'te Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:56

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:40

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

"OLAY GASP GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bir kişi ayağından yaralandı. Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, "Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" dedi.

Şahkulu Sultan Dergahı'na yapılan saldırının depremzedeler için toplanan yardımların yüklendiği TIR'ın gasp edilme girişimi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

"TIR'LARDAN BİRİNE EL KOYMAK İSTEMİŞLER"

Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, saldırıyla ilgili olarak, "Bizim Pendik şubemiz var. Depremzedeler için çok miktarda bağış topladı. Şahkulu'nda toplanan bağışlarla birlikte TIR'larla Anadolu'ya sevk edildi. Çok büyük çaba gösterdik depremde. TIR'lardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Kenanoğlu paylaşımında, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı…" dedi.

"ARACIN ŞASİ NUMARASINI PATLATMIŞLAR"

Cumhuriyet'e konuşan ve tüm Alevi dernek ve federasyonlarına çağrıda bulunan Şahkulu Sultan Pendik Cemevi Şubesi yöneticileri, saldırganların saldırı sonrası aracı bırakıp kaçtıklarını belirterek, yaşanan olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yardım malzemeleri götürecekken, bu şekilde önümüzün kesilmesi çok kötü. TIR'ımızın önünü kestiler. 'Bizim arkamızda kimler var, siz bunları biliyor musunuz? Buraya adam yığarız' dediler. Sabotaj amaçlı gelmişler, arabanın ön ve arka plakası yok. Şasi numarasını patlatmışlar."