Peruktan uyuşturucu çıktı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, şüpheli kadının peruğundan metamfetamin çıktı. Diğer şüphelilerin ise kola kutusuna uyuşturucu madde sakladıkları ortaya çıkarken şüpheliler gözaltına alındı.

Peruktan uyuşturucu çıktı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:36

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon esnasında, şüpheli kadının uyuşturucu maddeleri peruğuna sakladığı tespit edildi. Kadının peruğundan uyuşturucu madde çıkartması anı ise görüntülere yansıdı. Diğer şüphelilerin ise kola kutusuna uyuşturucu sakladıkları da ortaya çıkarken şüpheliler gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Etiketler: #İzmir #peruk #uyuşturucu

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