Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda 20 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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