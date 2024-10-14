Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:12

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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