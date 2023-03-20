Anbean kaydedildi: Nişantaşı'nda 'mücevher' hırsızlığı
İstanbul Şişli'de 4 şüpheli, mücevher satan bir mağazadan 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevher çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Nişantaşı'nda 17 Mart Cuma günü 04.00 sıralarında, motosikletle bir mücevher mağazasına gelen kask ve kapüşonlu 4 şüpheli, iş yerinin camını levyeyle kırarak içeri girdi.
Şüphelilerden 2'si içeri girerek tezgahta ve vitrindeki kolye, yüzük, küpeleri ellerindeki çuvallara doldurdu.
KISA SÜREDE MAĞAZAYI BOŞALTTILAR
Kısa sürede mağazadaki tüm mücevherleri çalan şüpheliler, geldikleri motosikletlerle kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah mağazaya gelen işyeri sahibi dükkanının soyulduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Polis, yaklaşık 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevheri çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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