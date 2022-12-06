Polis gelene kadar hırsızın üstünde oturdu
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana girmeye çalışan hırsız, mahalleli tarafından yakalandı. Vatandaşlar durumu polise bildirirken, bir vatandaş ekipler gelene kadar hırsızın üzerinde oturdu.
Esenyurt'ta bir binaya güpegündüz girmeye çalışan hırsızı mahalle sakinleri fark etti. Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayarak yere yatıran bir vatandaş, şahsın tekrar kaçmaması için diziyle üstüne bastırarak başında bekledi.
Yurttaşın, polis ekipleri bölgeye gelene kadar hırsızın üzerinde oturduğu anlar kameraya yansıdı.
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