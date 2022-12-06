Polis gelene kadar hırsızın üstünde oturdu

06 Aralık 2022 Salı, 10:38

Esenyurt'ta bir binaya güpegündüz girmeye çalışan hırsızı mahalle sakinleri fark etti. Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayarak yere yatıran bir vatandaş, şahsın tekrar kaçmaması için diziyle üstüne bastırarak başında bekledi.

Yurttaşın, polis ekipleri bölgeye gelene kadar hırsızın üzerinde oturduğu anlar kameraya yansıdı.