Polis gelene kadar hırsızın üstünde oturdu

İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana girmeye çalışan hırsız, mahalleli tarafından yakalandı. Vatandaşlar durumu polise bildirirken, bir vatandaş ekipler gelene kadar hırsızın üzerinde oturdu.

İHA
06 Aralık 2022 Salı, 10:38
Polis gelene kadar hırsızın üstünde oturdu
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Esenyurt'ta bir binaya güpegündüz girmeye çalışan hırsızı mahalle sakinleri fark etti. Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayarak yere yatıran bir vatandaş, şahsın tekrar kaçmaması için diziyle üstüne bastırarak başında bekledi.

Yurttaşın, polis ekipleri bölgeye gelene kadar hırsızın üzerinde oturduğu anlar kameraya yansıdı.


Esenyurt hırsız polis

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