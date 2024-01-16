Peynir tenekesinden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama
İzmir'de polisin bir kargo firmasına düzenlediği operasyonda, 3 ayrı peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi.
Player Alanı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kargo ile uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, önceki gün firmaya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Mia' ile yapılan aramada peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Akşener o ismi engelledi!