Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
Yunanistan'da yapılan araştırma sonucunda Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Covid-19 aşısının etkisinin kaç ay sürdüğünü mercek altına alan araştırmada daha önceki verilerden daha yüksek sonuçlar ortaya çıktı.
Aleksandra Hastanesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech firması ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Araştırmada iki doz koronavirüs aşısı olan bireylerin antikor seviyelerinde 1 yıl boyunca koruma sağlanırken, daha önce Covid-19'a yakalanmış tek doz koronavirüs aşısı yapmasının yeterli koruma sağladığı kaydedilirken araştırmada 3.500’ten fazla kişinin verileri mercek altına alındı.
"CİDDİ ARTIŞ GÖSTERİYOR"
Araştırmayı yürüten profesörler Evangelos Terpos, Ioannis Trougakos ve Thanos Dimopoulos, “İkinci doz aşı olanlarda oluşan antikor seviyesi 22’nci günde ciddi bir artış gösteriyor ve 36’ncı günde yüzde 97.2’lik bir koruma ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Yani ikinci doz aşı olduktan iki hafta sonra artış başlıyor ve günde yaklaşık yüzde 3’lük bir artış elde ediliyor. İkinci doz aşıdan 3 ay sonra antikor seviyeleri yüksek seyrediyor” açıklamasını yaptı.
Bilim insanları, “Sonuçlara göre vatandaşların antikor testi yapmasına gerek yok çünkü yüksek antikor seviyesi olmaması ihtimali sıfır. En az 1 yıl boyunca antikor seviyeleri yüksek değerlerde seyrediyor” ifadesini kullandı.
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