‘Pide’ diye yedirmişler: İçinden çıkanlar şok etti!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:48

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:48

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İşte, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde yer alan pideciler!