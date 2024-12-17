‘Pide’ diye yedirmişler: İçinden çıkanlar şok etti!
Bakanlık tarafından yayımlanan listelerde yer alan bazı pidecilerin ürünlerinde "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti" ve "Sakatat" tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
İşte, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde yer alan pideciler!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- Erdoğan&katil Esad
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- AKP’liler de rahatsız
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'
- Kız öğrencilere ön koltuğu yasakladılar!