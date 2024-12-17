‘Pide’ diye yedirmişler: İçinden çıkanlar şok etti!

Bakanlık tarafından yayımlanan listelerde yer alan bazı pidecilerin ürünlerinde "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti" ve "Sakatat" tespit edildi.

‘Pide’ diye yedirmişler: İçinden çıkanlar şok etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:48

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 

İşte, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde yer alan pideciler!


Etiketler: #pide #sakatat

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