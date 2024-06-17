Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı

Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan bir piknik alanında kalabalık 2 grup sopalarla birbirine saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 21:30
Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı
Abone Ol google-news

Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanı'nda, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Kalabalık gruplar sopalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


konya haberleri

İlgili Haberler

Konyaspor'dan savunmaya takviye

Konyaspor'dan savunmaya takviye
Konyaaltı Sahili'nde arife günü yoğunluğu

Konyaaltı Sahili'nde arife günü yoğunluğu
Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu

Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler