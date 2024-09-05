Piknik tüpü patlayınca balkondan atladı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde, evde piknik tüpünün patlamasıyla bir kadın, korkuyla balkondan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 22:39
Piknik tüpü patlayınca balkondan atladı!
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde piknik tüpünün patlaması sonucunda evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Balkondan atlayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ankara #piknik tüpü #Balkon

İlgili Haberler

Arıza yapan araç bomba gibi patladı

Arıza yapan araç bomba gibi patladı
Kafede önce tüp patladı, sonra yangın çıktı: 1 yaralı

Kafede önce tüp patladı, sonra yangın çıktı: 1 yaralı
Marmaray'da intihar: Raylara atladı!

Marmaray'da intihar: Raylara atladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler