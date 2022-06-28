Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı
Bursa’nın Keles ilçesindeki Kocayayla mesire alanında düzenlenen piknikte iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Edinien bilgiye göre, Kocayayla mesire alanına piknik yapmaya gelen farklı iki takım taraftarı oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma yaşandı.
Tartşma sonrası taraflar taşlı sopalı birbirine girdi. Bölgedeki jandarma ekipleri kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etmek zorunda kaldı.
Meydan kavgasında yaralanan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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