Zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 48 şüpheliye yönelik, 42 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 09:58
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri sabah saatlerinde Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bir adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


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