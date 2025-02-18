Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:53

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) başlatılan soruşturmada 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DSİP Genel Başkanı Şenol Karakaş, çevre aktivisti Ümit Şahin, sanatçı Pınar Aydınlar, Yeşil Sol Parti MYK Üyesi ve aynı zamanda EMEP eski Genel Başkanı gazeteci Ercüment Akdeniz de var. Peki, Pınar Aydınlar kimdir? Sanatçı Pınar Aydınlar kaç yaşında ve nereli? Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı?

PINAR AYDINLAR KİMDİR?

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk halk müziği sanatçısı, yazar ve siyasetçidir.

12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul da doğan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı.

Pınar Aydınlar bir konseri sırasında söylediği sözlerden dolayı, 2011 yılında 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.

PINAR AYDINLAR ALBÜMLERİ

Türkü Söylemek Lazım, Kırmızı Gül, Mavi Bir Düş

PINAR AYDINLAR ÖZEL YAŞAMI

Pınar Aydınlar, 2002 yılında Tolga Sağ ile evlendi. Bu birliktelikten Turna ve Toprak isimlerinde ikiz çocukları olmuştur. Ancak çift 2011 yılında boşanmışlardır.

PINAR AYDINLAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, “PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheliye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı” açıklaması yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler var:

DEM Parti MYK üyeleri Semiha Şahin ile Mehmet Saltoğlu, DSİP Genel Başkanı Şenol Karakaş, ressam Taner Güven, sanatçı Pınar Aydınlar, SYKP PM üyesi Halit Elçi ile Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, EMEP eski Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, gazeteciler Yıldız Tar ile Elif Akgül, HDK eski Eş Sözcüsü ?Esengül Demir, DBP PM üyesi Atilla Özdoğan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti Iğdır İl Eşbaşkanı Alya Akkuş, Aynur Cengiz, ?Melih Kayhan Pala, Atilla Özdoğan, Erkin Barın, Mehmet Turp, Hacı Aslan, Nurcan Kaya.