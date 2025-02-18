Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:18

Pek çok dizi ve filmde rol alan Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayata veda etti. Gümüşkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz; "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah, rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Emin Gümüşkaya neden öldü? Emin Gümüşkaya dizileri

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğdu. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964'te Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın 'Kapılar' adlı oyununda 'Topal' rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan 'Hırçın Kız' adlı tiyatro oyunuyla 1972'de Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldı ve yönetmenlik de yaptı.

1996 - 1998 ve 1999 - 2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

EMİN GÜMÜŞKAYA DİZİLERİ

Emin Gümüşkaya, 'Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolüyle geniş çevrelerce tanındı. Oyuncu ayrıca; 'Arka Sıradakiler', 'En Son Babalar Duyar', 'Tatlı Hayat', 'Koçum Benim', 'Büyük Buluşma', 'Yalancı Romantik', 'Uygun Adım Aşk', 'Seksenler, 'Hıçkırık' ve 'Yeşil Deniz' gibi dizilerde de rol almıştı.

EMİN GÜMÜŞKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Emin Gümüşkaya'nın ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı. Oyuncu, 2018'de KOAH atağı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.