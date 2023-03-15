Pınar Damar cinayetinde dava açıldı: İddianamede 'Öldürmeden önce cinsel saldırı' tespiti

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:46

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:46

Geçen yıl 18 Temmuz tarihinde Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32), bir gün sonra Bağcılar'da çalılık alanda öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alınmıştı.

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmiş 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin A.'nın, Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Metin A. hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Yargılama haziran ayında başlayacak.

"PLANLAYARAK VE TASARLAYARAK İŞLEDİĞİ CİNAYET"

İddianame ile ilgili açıklama yapan Avukat Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın gün boyu Pınar Damar'ı takip ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"İddianamede eksikler var. Sanığın ağzından yazılan cümleler var. Bunlardan biri, 'Ben sosyal medya paylaşımını görerek oraya gittim' şeklinde. Aslında tanıklar dinlendiğinde görülüyor ki Pınar'ı bütün gün takip etmiş. Bize göre planlayarak ve tasarlayarak işlediği bir cinayet. Adım adım iş yerinden çıkışını, benzinliğe gidişini, takip etmiş. Hepsi kameralara yansımış durumda. Delillerle ortaya çıkacak.

Sanık tüm kadın cinayetlerinde söylenen savunmayı yapmış; 'Erkekliğime laf etti, tahrik etti bir anda oldu' demiş. Bu bizim çok bildiğimiz çok duyduğumuz bir savunma. Bu suçtan kurtulmaya, ceza indirimi almaya yönelik artık ezberlenmiş bir savunma. İddianamede herhangi bir şekilde, haksız tahrik indirimi istenmiyor. Cezalar indirimsiz olarak talep edilmiş. Mahkemede de indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep edeceğiz."

"ÖLDÜRMEDEN ÖNCE CİNSEL SALDIRI"

Avukat Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi de gerçekleşmiş. Sanık bunu hiç kabul etmedi. Buna ilişkin herhangi bir savunma yapmadı. Adli Tıp raporları ve iddianamede yazılan kısımlardan, cinsel saldırı eyleminde öldürüldüğünü görüyoruz. Tasarlayarak öldürmenin detaylarının araştırılmasını istiyoruz. Tüm kadın cinayetlerinde savunduğumuz şey herhangi şekilde haksız tahrik, iyi hal indirimi adı altında verilen hiçbir indirimin uygulanmamasını istiyoruz. Pınar için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Hep birlikte Pınar'ın adaletini sağlamak için uğraşacağız.

İddianamede ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırı eyleminden cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan da ceza isteniyor. Bizim için sevk maddelerinde eksiklik var. Dosyanın sonucunda da yine indirimsiz bir ceza bekliyoruz. İlk duruşma 8 Haziran'da Bakırköy Adliyesi'nde olacak. Tüm kadınların, Pınar için adalet sağlamak isteyen herkesin katılımını bekliyoruz."