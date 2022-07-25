Pınar Damar'ın kardeşi anlattı: Katil Metin A. aileyle birlikte karakola da gelmiş

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:23

Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan 32 yaşındaki Pınar Damar, her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

Poliste ifade veren Metin A., 7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını, Pınar Damar'ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi. İfadesinde Pınar Damar'la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.'nın, "İlişkimizi kimse bilmiyordu" dediği belirtildi.

'PINAR'IN AĞABEYİ GİBİ DAVRANIYORDU'

Pınar'ın kardeşi Bahar Damar, Pınar'ın kayboluş sürecini ve Metin A.'nın bu süreçte nasıl aileyle birlikte Pınar'ı aradığını Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

Metin A. ile Pınar'ın bir ilişkisinin olmadığını ve failin bu iddiayı haksız tahrik indirimi almak için kullandığını anlatan Damar; kardeşinin, kuzeninin ve eniştesinin sürekli birlikte zaman geçirdiklerini belirtti.

Kimsenin bir tehdit sinyali almadığını aktaran Damar, "Sürekli yan yanaydık. Kimse bir şey hissetmedi, anlamadı. Gayet normaldi, Pınar'ın ağabeyi gibi davranıyordu." ifadelerini kullandı.

'ABLAMIN KATİLİYLE BERABER KARAKOLA GİTTİK'

Ablası kaybolunca failin eşi olan kuzenini aradığını, Metin A.'nın da orada olduğunu ve kuzenini yanına getiren kişinin de fail olduğunu söyleyen Damar, ablasının kayboluşunda failin bir etkisinin olabileceğini düşünmediklerini belirtti.

Failin sürekli ailenin yanında durup ablasının arama çalışmalarına katıldığını anlatan Damar, sözlerine şu şekilde devam etti:

Katil sabah beni aradı. Ablamın katiliyle beraber karakola gittik, kayıp başvurusunda bulunduk. O gün içimizdeydi, eve de gelmişti. Hep içimizdeydi, fark etmedik. Katilin eşi de şokta şu an, sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Hala kabullenemedi, anlamadı ne olduğunu. O kadar hissizim ki. Ablam şuradan çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum.