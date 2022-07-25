Pınar Damar'ın kardeşi anlattı: Katil Metin A. aileyle birlikte karakola da gelmiş
Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Pınar'ın kardeşi Bahar Damar, olay gününü ve öncesinde yaşadıklarını Cumhuriyet'e anlattı.
Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan 32 yaşındaki Pınar Damar, her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.
Poliste ifade veren Metin A., 7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını, Pınar Damar'ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi. İfadesinde Pınar Damar'la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.'nın, "İlişkimizi kimse bilmiyordu" dediği belirtildi.
'PINAR'IN AĞABEYİ GİBİ DAVRANIYORDU'
Pınar'ın kardeşi Bahar Damar, Pınar'ın kayboluş sürecini ve Metin A.'nın bu süreçte nasıl aileyle birlikte Pınar'ı aradığını Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.
Metin A. ile Pınar'ın bir ilişkisinin olmadığını ve failin bu iddiayı haksız tahrik indirimi almak için kullandığını anlatan Damar; kardeşinin, kuzeninin ve eniştesinin sürekli birlikte zaman geçirdiklerini belirtti.
Kimsenin bir tehdit sinyali almadığını aktaran Damar, "Sürekli yan yanaydık. Kimse bir şey hissetmedi, anlamadı. Gayet normaldi, Pınar'ın ağabeyi gibi davranıyordu." ifadelerini kullandı.
'ABLAMIN KATİLİYLE BERABER KARAKOLA GİTTİK'
Ablası kaybolunca failin eşi olan kuzenini aradığını, Metin A.'nın da orada olduğunu ve kuzenini yanına getiren kişinin de fail olduğunu söyleyen Damar, ablasının kayboluşunda failin bir etkisinin olabileceğini düşünmediklerini belirtti.
Failin sürekli ailenin yanında durup ablasının arama çalışmalarına katıldığını anlatan Damar, sözlerine şu şekilde devam etti:
Katil sabah beni aradı. Ablamın katiliyle beraber karakola gittik, kayıp başvurusunda bulunduk. O gün içimizdeydi, eve de gelmişti. Hep içimizdeydi, fark etmedik. Katilin eşi de şokta şu an, sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Hala kabullenemedi, anlamadı ne olduğunu. O kadar hissizim ki. Ablam şuradan çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum.
Video Haberler
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki