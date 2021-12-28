Şahan Gökbakar'dan 'Beyaz Türkler' tepkisi: 'Pitbull ile ne alakası var?'

28 Aralık 2021 Salı, 09:32

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" ve "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" açıklamaları, akabinde bazı medya kuruluşlarının da sokak hayvanlarını suçlayıcı ifadeler kullanması, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından yandaş medya, pitbull saldırısının ardından hayvanları suçlayıcı ifadeler kullanırken; birçok hayvan hakları savunucusu Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan tepki gösterdi.

"PITBULL İLE BEYAZ TÜRKLERİN NE ALAKASI VAR?"

Son olarak bu isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Pitbulların saldırdığı küçük kızı duydum ve çok üzüldüm. Ama şuna anlam veremiyorum; pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? Beyaz Türkler konuya nereden dahil oldu? Pitbull ile Beyaz Türklerin ne alakası var? Sokak hayvanları ile konu nerde kesişti?" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen, paylaşımlarında şu sözlere yer verdi:

"Sevgili dostlar, sokak hayvanları ile ilgili ne oluyor? Bana her yerden bi şeyler yolluyorsunuz? Bu hafta sonu herşeyden uzak bir zaman geçirmeye çalıştım. O yuzden takip edemedim. Çok dezenformasyon var. Lütfen tam olarak ne oldugunu yazar mısınız...? Pitbulların saldırdığı küçük kızı duydum ve çok üzüldüm. Ama şuna anlam veremiyorum; pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? Beyaz Türkler konuya nerden dahil oldu? Pitbull ile Beyaz Türklerin ne alakası var? Sokak hayvanları ile konu nerde kesişti?"

"ZULÜME DÖNÜŞMÜŞ OLMUYOR MU?"

"Madem sokak hayvanları ile ilgili belediyeler adım atıyor, o zaman bu canlara uygun ortamlar, barınma yerleri yine belediyelerce hazırlanmış olmalıydı değil mi? Yoksa bu, o canlara yapılan bir zulüme dönüşmüş olmuyor mu? Bir kontrol ve düzenleme olmalı..."