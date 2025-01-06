Piyasa değeri 110 milyon lira: Yedek parça ele geçirildi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:29

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen yedek parçaları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Kadıköy ve Beykoz’da adresleri tespit edilen depolara 19 Aralık Perşembe ve 3 Ocak Cuma günleri iki operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyon sırasında piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lira olan 2 araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 araç farı, 96 araç lambası, 36 araç çamurluğu, 20 araç amortisörü, 78 araç kapısı ve 118 adet çeşitli araç yedek parçası ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' suçlamasıyla başlatılan işlemler sürüyor.