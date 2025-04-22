Piyasa değeri 550 bin lira... Üç yolcu otobüsünde 1 ton kaçak tütün yakalandı!

Aksaray’da jandarma ekiplerince kontrolden geçirilen 3 ayrı yolcu otobüsünde 1 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Piyasa değeri 550 bin lira... Üç yolcu otobüsünde 1 ton kaçak tütün yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:02

Ankara-Niğde Otoyolu jandarma uygulama noktasında kontrol ve uygulama yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı otoyol jandarması ekipleri şüphe üzerine 3 ayrı yolcu otobüsünü durdurdu.

Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilmesinin ardından otobüslerde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan jandarma ekipleri, 3 otobüsün bagaj bölümünde 1 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 550 bin lira olan tütüne jandarma ekiplerince el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi.


Etiketler: #aksaray #kaçak #tütün #yolcu otobüsü

İlgili Haberler

Kırşehir'de dev 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 633 kilo...

Kırşehir'de dev 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 633 kilo...
Çanakkale'de ekiplerden 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 327 kilo...

Çanakkale'de ekiplerden 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 327 kilo...
İstanbul'da dev 'kaçak tütün' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da dev 'kaçak tütün' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler