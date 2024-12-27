Elazığ'da depoya 'esrar' baskını! Tam 7 kilo...

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 kilo 882 gram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ'da depoya 'esrar' baskını! Tam 7 kilo...
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:55

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede merkez Sanayi Mahallesi’nde 1 şüpheli şahsın ikametine ait depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere 4 parça halinde 7 kilo 882 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Elazığ

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