Elazığ'da depoya 'esrar' baskını! Tam 7 kilo...

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:55

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:57

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede merkez Sanayi Mahallesi’nde 1 şüpheli şahsın ikametine ait depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere 4 parça halinde 7 kilo 882 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.