Yüksek oranda C vitamini içeriyor, faydaları saymakla bitmiyor: Siyah inci olarak bilinen antioksidan deposu süper meyve

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:38

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:38

Jabuticaba, eşsiz lezzeti ve sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken egzotik bir meyvedir. Brezilya’ya özgü olan bu meyve, genellikle doğrudan ağacın gövdesinde yetişmesiyle diğer meyvelerden ayrılır. Peki, jabuticaba tam olarak nedir, nerelerde yetişir, nasıl tüketilir ve sağlığımıza ne gibi faydalar sunar? İşte, siyah inci olarak bilinen antioksidan deposu süper meyve...

JABUTICABA MEYVESİ NEDİR?

Jabuticaba, Myrtaceae familyasına ait, bilimsel adı Plinia cauliflora olan bir ağaçta yetişir. Üzüm benzeri yuvarlak ve mor-siyah renkteki bu meyve, tropikal bölgelerde yaygındır. Kabuklu dış kısmının içinde sulu ve tatlı bir öz bulunur. Görünüşüyle üzümü andıran Jabuticaba, aynı zamanda “Brezilya üzümü” olarak da bilinir.

JABUTICABA MEYVESİ NEREDE YETİŞİR?

Jabuticaba, Güney Amerika’nın özellikle Brezilya, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerinde yetişir. Bu meyve, tropikal iklim şartlarını seven bir bitkidir ve sıcak bölgelerde verimli şekilde büyür. Ağaç, genellikle 10 metreye kadar uzayabilir ve meyveleri gövdeyle birlikte dallarda da yetişir.

JABUTICABA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Taze tüketim:

Jabuticaba, taze olarak tüketildiğinde lezzeti en iyi şekilde alınır. Kabuk soyularak içindeki sulu kısmı yenir.

Meyve suyu ve şurup:

Meyveden elde edilen şuruplar ve meyve suları popülerdir.

Jöle ve reçel:

Jabuticaba, jöle ve reçel yapımında kullanılır. Şekerle pişirildiğinde yoğun bir lezzet sunar.

Tatlılar:

Kek, dondurma ve diğer tatlılarda aroma verici olarak tercih edilir.

Fermente ürünler:

Brezilya’da meyve, şarap ve likör yapımında da kullanılır.

JABUTICABA MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Antioksidan deposu:

Jabuticaba, yüksek miktarda antioksidan içerir. Serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirir:

C vitamini açısından zengin olan meyve, bağışıklık sistemini destekler.

3. Sindirim sistemine yardımcı olur:

Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

4. Kansere karşı koruma:

İçeriğindeki antioksidanlar ve antosiyaninler, kansere karşı koruyucu etki gösterebilir.

5. Cilt sağlığı:

Jabuticaba, cildi besler ve nemlendirir. Ayrıca antiinflamatuar özellikleriyle cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

6. Kan şekerini düzenler:

Glisemik indeksi düşük olan bu meyve, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.